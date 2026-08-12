Transchem präsentierte Quartalsergebnisse

Transchem äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.810 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch