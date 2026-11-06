Transchem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transchem präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.68 INR, nach 0.560 INR im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch