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Transcat Aktie 1499397 / US8935291075

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27.05.2026 00:14:17

Transcat Inc. Q4 Profit Drops

Transcat
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(RTTNews) - Transcat Inc. (TRNS) released earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.94 million, or $0.21 per share. This compares with $4.46 million, or $0.48 per share, last year.

Excluding items, Transcat Inc. reported adjusted earnings of $5.23 million or $0.56 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.8% to $89.32 million from $77.13 million last year.

Transcat Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.94 Mln. vs. $4.46 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.48 last year. -Revenue: $89.32 Mln vs. $77.13 Mln last year.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’384.81 13.71 SQEBJU
Short 14’932.50 8.77 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’541.89 26.05.2026 17:30:00
Long 12’962.34 19.02 S5BOUU
Long 12’698.99 13.92 BSU9TU
Long 12’134.35 8.83 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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