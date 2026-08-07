Transcat gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Transcat präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.350 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 92.9 Millionen USD gegenüber 76.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch