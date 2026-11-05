Transcat: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transcat lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 97.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 82.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch