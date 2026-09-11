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11.09.2026 06:37:00
Transat AT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Transat AT hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.60 CAD. Im Vorjahresquartal waren 9.97 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Transat AT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 792.7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 766.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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