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11.09.2026 06:37:00
Transat AT A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Transat AT A hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.60 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 9.97 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 792.7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 766.3 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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