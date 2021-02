Transat annonce que l'arrangement avec Air Canada a reçu l'approbation des autorités canadiennes

MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Transat a annoncé aujourd'hui que le gouvernement canadien a approuvé l'arrangement avec Air Canada (l'« Arrangement ») visé à la convention d'arrangement révisée entre Transat et Air Canada en date du 9 octobre 2020 (la « Convention d'arrangement »).

Cette autorisation est conditionnée à la mise en œuvre d'engagements importants souscrits par Air Canada, dont l'objet est d'une part, d'assurer une concurrence effective et, d'autre part, d'assurer des avantages pour l'intérêt public (maintien d'un siège social de Transat au Québec, maintien de l'emploi et de la marque Transat, lancement de nouvelles routes, notamment).

Avec l'approbation des autorités canadiennes désormais en main, l'approbation par la Commission européenne (la « Commission ») constitue l'autre approbation réglementaire d'importance devant être obtenue afin de pouvoir compléter l'Arrangement. Tenant compte du temps nécessaire afin que la Commission puisse revoir les derniers renseignements additionnels demandés, la période d'analyse a été prorogée et une décision de la Commission est désormais attendue au cours de la première moitié de 2021.

Transat prévoit donc discuter avec Air Canada de l'opportunité de proroger la date butoir pour la clôture de l'Arrangement qui est présentement prévue pour le 15 février 2021. Après cette date, si elle n'est pas prorogée, la Convention d'arrangement demeurera en vigueur à moins qu'une des parties y mette fin.

« Nous travaillons actuellement à ajuster l'ensemble des échéances, notamment en vertu de nos ententes de financement, pour les aligner sur la fin anticipée du processus d'approbation de la Commission. » a indiqué M. Jean-Yves Leblanc, président du comité spécial du conseil d'administration de Transat.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs.

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sujet de Transat concernant une transaction éventuelle visant l'acquisition de la totalité des actions de Transat. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat, mais sont assujettis à des risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Transat, ce qui peut faire varier considérablement les résultats. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne le requièrent.

Notamment, la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur le marché international de l'aviation commerciale compliquent le processus d'obtention des approbations des autorités de réglementation. En effet, les conditions de marché du secteur mondial ont changé profondément. Entre autres, la grande majorité des transporteurs aériens nord-américains, européens et internationaux ont sollicité des mesures d'aide financière, mais, à l'instar de la Société, ont dû procéder à des réductions de leur capacité. Il n'y a aucune certitude que la Commission approuvera l'Arrangement, ou à des conditions acceptables, malgré l'approbation de l'Arrangement par les autorités canadiennes.

À propos de Transat

Transat est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 14 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

