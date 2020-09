Transat annonce l'introduction d'une assurance pour la COVID-19 intégrée à son offre de vols et de forfaits

Ce régime d'assurance couvrant les frais médicaux d'urgence et de quarantaine sera offert sans frais aux clients

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Transat, l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, est heureuse d'annoncer que sa clientèle pourra bénéficier d'un Certificat d'assurance Soins médicaux d'urgence liés à la COVID-19. Offert par l'intermédiaire de Manuvie, ce régime d'assurance a été conçu pour couvrir les frais médicaux d'urgence et de quarantaine à destination en plus d'offrir de l'assistance si la COVID-19 est contractée pendant le voyage.

Ainsi, à compter du 25 septembre 2020 et jusqu'au 31 octobre 2020, tous les voyageurs admissibles qui réservent un vol aller-retour au départ du Canada vers une destination internationale, ou un forfait d'une durée maximale de 21 jours dans les destinations au Mexique, en Amérique centrale et du Sud ou dans les Caraïbes offertes par Transat, pour des séjours ayant lieu entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, seront couverts sans frais supplémentaires par cette assurance. Cette dernière sera automatiquement incluse au moment de l'achat du forfait ou des vols, qu'il soit effectué en agence de voyages, sur le Web ou par l'entremise de notre Centre contact client.

« L'industrie du voyage se transforme à un rythme effréné depuis les derniers mois. Nous sommes à l'écoute des attentes de notre clientèle afin d'offrir des programmes et des solutions adaptés aux nouvelles réalités, déclare Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. L'introduction sans frais et automatique d'un régime d'assurance médicale et d'assistance pour la COVID-19 lors de la réservation de nos vols et nos forfaits, jumelé à notre programme de mesures sanitaires rigoureux Protection Voyageur, témoigne de notre volonté de permettre à notre clientèle de réaliser ses projets de voyage malgré les incertitudes liées à la pandémie ».

Le Certificat d'assurance Soins médicaux liés à la COVID-19, offert par l'intermédiaire de Manuvie lors de l'achat d'un vol aller-retour ou d'un forfait vacances Transat, comprend notamment :

L'assurance médicale d'urgence, qui couvre jusqu'à 200 000 $ CAD par personne assurée pour les frais médicaux et hospitaliers qui peuvent être engagés en raison d'un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 pendant le voyage;

La couverture des coûts d'hébergement causés par une quarantaine ou un isolement en raison d'un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours du voyage, jusqu'à concurrence de 150 $ CAD par personne assurée et par jour, ou 300 $ CAD par famille par jour, pour un maximum de 14 jours.

« Notre priorité absolue reste la santé et la sécurité de nos clients, de nos employés, de nos partenaires et des communautés. C'est pourquoi il est important d'offrir une assurance voyage adaptée aux besoins des Canadiens, a déclaré Wally Thompson, vice-président Expansion des affaires des Marchés des groupes à affinité de Manuvie. Offrir une couverture pour les dépenses imprévues liées à COVID-19 signifie que nous pouvons aider les Canadiens à protéger ce qui est important pour eux lorsqu'ils planifient leur voyage avec Transat ».

Tous les détails sur cette couverture d'assurance peuvent être consultés ici :

airtransat.com/fr-CA/reserver/couverture-covid-19

transat.com/fr-CA/reserver/forfait/couverture-covid-19

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Huitième position au Canada et troisième rang au Québec au palmarès des meilleurs employeurs de Forbes

et troisième rang au Québec au palmarès des meilleurs employeurs de Forbes Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

SOURCE Transat A.T. Inc.