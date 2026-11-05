TransAlta zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TransAlta hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

TransAlta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.20 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.200 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TransAlta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 536.0 Millionen CAD im Vergleich zu 615.0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch