Transaction Media Networks: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Transaction Media Networks hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.12 JPY gegenüber 0.140 JPY im Vorjahresquartal.

Transaction Media Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch