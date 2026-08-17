Transaction Media Networks: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Transaction Media Networks gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10.25 JPY. Im Vorjahresviertel waren -5.360 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch