TransAct Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TransAct Technologies hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.0 Millionen USD – ein Plus von 1.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TransAct Technologies 13.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch