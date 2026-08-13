TRANS GENIC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TRANS GENIC lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8.17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.62 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat TRANS GENIC im vergangenen Quartal 3.66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRANS GENIC 3.20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch