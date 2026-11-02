Trans Cosmos öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trans Cosmos lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55.19 JPY gegenüber 83.32 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.59 Prozent auf 102.16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97.67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch