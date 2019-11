Tranquility Base - Eine neue Open-Source-Initiative, die ein Multi-Cloud-Datacenter in Code bereitstellt

- Cloud-Migration nach dem Prinzip „First time right'" in Minuten statt in Monaten

- Unabhängiges positives Veränderungspotential durch globale Entwickler-Community

- Tranquility Base auf Google Cloud Next '19 Konferenz in London

STUTTGART, Deutschland, 22. November 2019 /PRNewswire/ -- GFT präsentiert auf der Google Cloud Next '19 Konferenz am 20. und 21. November in London zum ersten Mal öffentlich Tranquility Base, eine herstellerunabhängige Open-Source-Initiative, die ein komplettes Multi-Cloud-Datacenter in Code (Datacenter as Code [DaC]) bereitstellt. DaC sorgt für eine vollständige Automatisierung der zahlreichen manuellen Setup-Aufgaben im Infrastruktur- und Application-Bereich und vereinfacht damit den Weg in die Cloud. Dafür steht ein funktionsreiches Self-Service-Portal zur Verfügung. Regulatorisch konforme Aktivatoren, die auf Referenzarchitekturen mit DevOps-Ausrichtung basieren, können über das Entwicklerportal bereitgestellt werden – oft mit nur einem Klick.

Tranquility Base bietet Nutzern die Möglichkeit, alle Infrastrukturen und Anwendungen als integrierte codierte Module in Terraform zu implementieren. So werden benutzerfreundliche und schnelle Cloud-Bereitstellungsfunktionen erzielt, die es so noch nie zuvor gegeben hat. Dabei unterstützt Tranquility Base alle Cloud Service Provider (CSPs) und gewährleistet vollständige Compliance, Konsistenz und Replizierbarkeit in jedem Unternehmen.

Andrew Rossiter, verantwortlich für Tranquility Base bei GFT, sagt: „Die Cloud-Migration ist ohne Frage schwierig, und den meisten Unternehmen fehlen qualifizierte Ressourcen, notwendige Kontrollen und Betriebsmodelle, die für den Aufbau einer sicheren Managed Cloud-Umgebung erforderlich sind. Zudem haben Entwicklungsteams Schwierigkeiten, auf Best-Practice-Implementierungsstrategien zuzugreifen, insbesondere bei der kontinuierlichen Bereitstellung und Entwicklung. Wir haben sehr früh erkannt, dass es dringend notwendig ist eine gemeinsame Lösung für diese kritischen Themen in allen Branchen zu finden. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich und der Überzeugung, dass es einen entscheidenden Vorteil für die gesamte Branche bringen würde, hat GFT ein Team aus hochqualifizierten globalen Entwicklern bereitgestellt, um die Open-Source-Initiative Tranquility Base zu starten."

Google ist der erste Cloud-Anbieter, der nun während der Google Cloud Next '19-Konferenz in London auf Tranquility Base präsentiert wird. Dort wird das Team zeigen, wie die Aktivatoren einsetzt werden können, um eine spezifische Referenzarchitektur auf der Google Cloud Platform (GCP) aufzubauen, die zahlreiche Anwendungen und Workloads unterstützt. Auf diese Weise kann die Cloud-Einführung gleich beim ersten Mal richtig ("First Time Right") und schneller als je zuvor erreicht werden.

Andrew Rossiter führt weiter aus: „In Zusammenarbeit mit den Autoren, Architekten und Ingenieuren der Tranquility Base können Benutzer sehr schnell massgeschneiderte Landing Zones erstellen und Aktivatoren entsprechend der Bedürfnisse und Prioritäten des eigenen Unternehmens einsetzen. Die Runde der Mitwirkenden nimmt derzeit Fahrt auf mit Grossbanken und Automobilunternehmen, die entweder bereits an Bord sind oder sich einbringen möchten. Die Open-Source-Community von Tranquility Base ist auf dem besten Weg eine unabhängige positive Veränderungskraft zu werden, die es allen Teilnehmern ermöglicht, zu lernen, Code zu entwickeln und zu teilen – stets mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen. Machen Sie mit!"

Marika Lulay, CEO von GFT, fasst zusammen: „GFT war entscheidend an der Entwicklung dieser Open-Source-Initiative beteiligt, da wir glauben, dass der Ansatz „First Time Right" der Weg der Branche sein wird, um eine beschleunigte Cloud-Migration für alle zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt Tranquility Base vollständig die Risiko- und Compliance-Anforderungen, die an streng regulierte Unternehmen gestellt werden und ist damit sehr relevant für unsere Kunden. Und nicht zuletzt kann Tranquility Base, da es nicht an einzelne Anbieter gebunden ist, Anwender von den Schwierigkeiten und hohen Kosten befreien, die durch Lock-in-Szenarien mit Einzelanbietern entstehen. Das Feedback aller bisher Beteiligten stimmt mich sehr optimistisch, was die Möglichkeiten angeht, die durch Tranquility Base geschaffen werden. Dass wir in diesem Kontext eine Gründerrolle übernommen haben, demonstriert nicht nur das Engagement von GFT für diese Open-Source-Community, sondern auch die zukunftsweisenden Kompetenzen unserer globalen, hochqualifizierten Entwicklerteams."

Tranquility Base wird vom 20. bis 21. November 2019 auf der Google Cloud Next '19 Konferenz im Excel-Zentrum in London vertreten sein, bei der GFT als Premium-Sponsor auftritt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Tranquility Base-Website unter: https://www.tranquilitybase.io/

Über GFT:

GFT treibt die digitale Transformation weltweit führender Finanzinstitute voran. Auch für andere Branchen, wie Industrie und Versicherung, bietet GFT fundierte Beratung und Implementierung rund um zukunftsweisende Technologien – von Cloud Engineering über Künstliche Intelligenz und Internet of Things für Industrie 4.0 bis zu Blockchain.

Mit umfassender Technologiekompetenz, starken Partnerschaften und skalierbaren IT-Lösungen steigert GFT die Produktivität in der Softwareentwicklung. Kunden erhalten auf diese Weise schneller und mit geringerem Risiko Zugang zu neuen IT-Anwendungen sowie innovativen Geschäftsmodellen.

Gegründet 1987 und in 15 Ländern kundennah präsent, beschäftigt GFT über 5.000 Mitarbeiter. Diese finden bei GFT Karrieremöglichkeiten rund um Softwareentwicklung und Innovation. Die GFT Technologies SE Aktie ist an der Frankfurter Börse im Prime Standard gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742447/GFT_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1031061/Tranquility_Base_logo.jpg