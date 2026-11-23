Trakcja Polska hat sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.080 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Trakcja Polska im vergangenen Quartal 739.4 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trakcja Polska 572.4 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch