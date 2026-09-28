Trakcja Polska legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trakcja Polska liess sich am 25.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trakcja Polska die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 566.6 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 617.7 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch