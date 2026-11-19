Trailblazer Merger A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch