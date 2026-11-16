Trailblazer Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Trailblazer Acquisition A gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch