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12.10.2026 17:48:36
Trafigura sichert sich Lithium aus Chile und Texas
Genf (awp) - Der Rohstoffhändler Trafigura hat einen langfristigen Liefervertrag für batterietaugliches Lithiumcarbonat aus Chile und den USA abgeschlossen. Das Unternehmen vereinbarte mit der Gesellschaft Energy Exploration Technologies den Bezug von total 100'000 Tonnen über zehn Jahre, wie Trafigura am Montag mitteilte.
Trafigura soll laut der Vereinbarung zwei Drittel des Lithiums aus der Phase-1-Produktion des "Black Giant"-Projekts in der nordchilenischen Region Antofagasta und 30 Prozent aus dem "Lonestar"-Projekt in Texas beziehen. Dabei werde ein bedeutender Teil der bezogenen Mengen in die US-amerikanische Batterie-Lieferkette fliessen.
Die langfristige Abnahmevereinbarung stärke die Finanzierbarkeit der beiden Projekte, so die Mitteilung. Laut den Angaben strebt EnergyX die Aufnahme der kommerziellen Produktion bei "Black Giant" im Jahr 2028 und bei "Lonestar" 2029 an.
Lithium gilt als zentraler Rohstoff für die Herstellung von Batterien, etwa für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Die Nachfrage nach dem Metall ist in den vergangenen Jahren mit dem Ausbau der Elektromobilität stark gestiegen.
mk/ra
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