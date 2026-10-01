Trafigura schliesst Kreditfazilitäten über 4,4 Milliarden Dollar ab

Genf (awp) - Der Rohstoffhändler Trafigura hat Kreditfazilitäten im Gegenwert von rund 4,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Dabei handelt es sich laut einer Mitteilung vom Donnerstag um eine neue syndizierte revolvierende Kreditfazilität und befristete Kreditfazilitäten.

Die Fazilitäten seien deutlich überzeichnet gewesen und gegenüber dem Startbetrag von 3,5 Milliarden Dollar aufgestockt worden. An der Transaktion beteiligten sich den Angaben zufolge 40 Finanzinstitute.

Die Fazilitäten werden zur Refinanzierung auslaufender Darlehenstranchen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

cf/hr