Trafigura baut mit Partnern Stromleitung für Kupfergürtel

Genf (awp) - Der Rohstoffhändler Trafigura hat mit dem Strategischen Investmentfonds der Demokratischen Republik Kongo (FIS-RDC), Enterprise Power DRC SARL und Gridworks Development Partners eine strategische Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Gemeinsam soll eine 200 Kilometer lange Hochspannungsleitung finanziert, gebaut und betrieben werden.

Die 700-Megawatt-Leitung soll Kalumbila in Sambia mit Kolwezi in der Demokratischen Republik Kongo verbinden, wie aus einer Mitteilung vom Dienstagabend hervorgeht. So solle der Kupfergürtel - das bedeutendste Kupferbergbaugebiet in Afrika - mit Strom versorgt werden.

Das Projekt befindet sich den Angaben zufolge in der Endphase der Entwicklung, wobei alle erforderlichen Konzessionen, Lizenzen und Genehmigungen vorliegen. Die Baukosten werden auf 300 Millionen US-Dollar geschätzt.

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