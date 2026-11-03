Traffic Control Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Traffic Control Technology A hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.03 CNY. Im letzten Jahr hatte Traffic Control Technology A einen Gewinn von 0.180 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 527.3 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 2.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 538.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch