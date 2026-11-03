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03.11.2026 06:37:00
Traffic Control Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Traffic Control Technology A hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.03 CNY. Im letzten Jahr hatte Traffic Control Technology A einen Gewinn von 0.180 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 527.3 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 2.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 538.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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