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01.09.2026 06:37:00
Traffic Control Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Traffic Control Technology A hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.180 CNY je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Traffic Control Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 579.0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 549.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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