Traeger vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Traeger präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.000 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 120.2 Millionen USD, gegenüber 145.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17.40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch