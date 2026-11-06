Traeger stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Traeger hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10.33 USD. Im Vorjahresquartal waren -33.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Traeger in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 40.45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 125.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch