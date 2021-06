Trading-Webinar: Grosse Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus - die beste Handelsstrategie zum DAX

Stellen Sie sich vor, Sie hätten im Chart einen Punkt, an dem Sie wissen, dass Ihre Trading-Idee nicht mehr intakt ist, und diese würde Ihnen sogar als Indikator vorgegeben. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Nicht ganz. Gerade im Handel aus der Korrektur ist die Zielsetzung nur der alte Extrempunkt im Chart.

In diesem Trading-Seminar am 30. Juni lernen Sie anhand des neuen Micro DAX Futures, Trading Ideen so umzusetzen, dass Sie Ihre Gewinne maximal laufen können. Gleichzeitig wird das Risiko zu jeder Zeit begrenzt. Carsten Umland, Tradingprofi und Händler der Vermögensverwaltung BORN STAHLBERG & Partner, gibt Ihnen erste exklusive Einblicke in seine Handelsstrategie zum DAX - melden Sie sich jetzt zu diesem Live-Event an!

"Ungewöhnlich an diesem Konzept ist, dass der Einstiegspunkt in den Markt in den Hintergrund rückt und stattdessen der Verlustbegrenzungsstopp im Vordergrund steht", sagt Carsten Umland. "Im Webinar werde ich das Handelskonzept umfassend mit praxisnahen Beispielen untermauern."

Erleben Sie als erstes eine Handelsstrategie, die in seinem neuen Buch "Das grosse Buch des DAX Trading" vorgestellt wird!

Ihr Experte im Webinar

Carsten Umland wurde erstmals in der Öffentlichkeit bekannt durch die TV Dokumentation Daytrader. Im weiteren Verlauf hat er das Buch "Einfach Traden lernen" veröffentlicht, welches mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen und ein Bestseller bei Amazon ist. Als Berater und Händler der Vermögensverwaltung BORN STAHLBERG & Partner ist Carsten Umland ein gefragter Redner und Trader auf nationalen und internationalen Trading Events wie die World of Trading.

