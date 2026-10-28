dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Trading Update zum 1. Quartal 2026/27: dormakaba erzielt organisches Umsatzwachstum von 4,0 % und bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr



28.10.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Nettoumsatz von CHF 702,9 Mio. mit einem organischen Wachstum von 4,0 % im ersten Quartal 2026/27

Investitionen in Wachstum: drei Bolt-On-Akquisitionen; neue Produktionsstandorte in Australien und Bulgarien

Starker Auftragsbestand im Segment Access Solutions

Ausblick für 2026/27 bestätigt Rümlang, 28. Oktober 2026 – dormakaba erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (1. Juli bis 30. September 2026) einen Nettoumsatz von CHF 702,9 Mio. und ein organisches Umsatzwachstum von 4,0 %. Akquisitionen leisteten einen positiven Beitrag von 1,3 % zum Gesamtumsatzwachstum. Dieser Effekt wurde jedoch durch veräusserte und eingestellte Geschäftsaktivitäten im Berichtszeitraum kompensiert. Insgesamt stieg der Nettoumsatz um 5,2 %, unterstützt durch positive Währungseffekte von 1,1 %. Das organische Umsatzwachstum wurde durch ein Volumenwachstum von 1,3 % sowie Preiserhöhungen von 2,7 % getragen. Beide Geschäftsbereiche leisteten einen Beitrag zum organischen Wachstum: Access Solutions verzeichnete weiterhin ein robustes Volumenwachstum, während Key & Wall Solutions and OEM von Preisanpassungen infolge höherer Rohmaterialkosten profitierte. dormakaba führte die konsequente Umsetzung seiner Bolt-on-Akquisitionsstrategie fort, um das organische Wachstum gezielt zu unterstützen und das Gesamtwachstum zu beschleunigen. Im ersten Quartal tätigte die Gruppe drei ergänzende Akquisitionen im Vereinigten Königreich und den USA. Die Akquisition von Azure erweitert das Komponentenangebot von dormakaba in den USA, während die von Alliants die Position des Unternehmens im Premium-Hospitality-Segment weltweit, insbesondere in Nordamerika, stärkt. Mit der Akquisition der Style Group im Vereinigten Königreich festigt dormakaba seine Position in einem der grössten Märkte für mobile Trennwandsysteme in Europa weiter. Zum ersten Quartal sagt Till Reuter, CEO von dormakaba: „Wir sind mit der Entwicklung im ersten Quartal sehr zufrieden. Unser solides organisches Umsatzwachstum von 4,0 % spiegelt eine robuste Geschäftsdynamik wider – in einem Marktumfeld, das weiterhin von geopolitischen Spannungen, Zöllen und bewaffneten Konflikten geprägt ist. Wir verfügen über einen starken Auftragsbestand im Bereich Access Solutions und sehen attraktive langfristige Wachstumsperspektiven. Hinzu kommen ein robustes Geschäftsportfolio und eine starke Pipeline an Bolt-on-Akquisitionen. Damit sind wir gut positioniert, unsere Marktposition weiter auszubauen und nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.“ Ausblick für 2026/27 bestätigt dormakaba bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 gemäss IFRS Accounting Standards: ein organisches Umsatzwachstum von über 3 %, eine operative EBIT-Marge von über 11 % sowie eine operative Cashflow-Marge von 10,5 % bis 11,5 %. Q1 2026/27

endete 30.09.2026 Q1 2025/26

endete 30.09.2025 Veränderungen

(in %) Nettoumsatz (CHF Mio.) 702,9 668,4 +5,2 Währungseffekte +1,1 Verkäufe bedingt -1,3 Akquisitionen bedingt +1,3 Organisches Wachstum +4,0 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten Zeit: 09.00 Uhr MEZ Anmeldung: Registrieren Sie sich hier für die Teilnahme. Für weitere Informationen: Investoren Medien Swetlana Iodko Schoordijk Patrick Lehn Head Investor Relations Press Officer T: +41 44 818 90 28 T: +41 44 818 92 86 swetlana.iodko@dormakaba.com patrick.lehn@dormakaba.com Download Bereich Medienmitteilung (PDF) Disclaimer Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter „glaubt“, „angenommen“, „erwartet“ oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider, beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen worden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder der Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen finden sich in Kapitel 5.2 des Anhangs zur Konzernrechnung im Geschäftsbericht 2025/26 von dormakaba. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.

Ende der Adhoc-Mitteilung