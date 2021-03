Trading-Seminar: "Und täglich grüsst das Murmeltier" - mit nützlichen Gewohnheiten zu verblüffenden Trading-Erfolgen

Als Trader reagieren Sie nicht immer bewusst auf die Bewegungen des Marktes aber mit wachsender Erfahrung bilden Sie Trading-Gewohnheiten aus. Genau diese Gewohnheiten wirken sich massiv auf Ihre Tradingergebnisse aus. Nach einer Studie der Duke-Universität erfolgen 45 Prozent unserer Verhaltensweisen aufgrund unserer Gewohnheiten. Wenn dies auf unser Tradingverhalten zutrifft, so bedeutet dies, dass unsere Trading-Gewohnheiten 45 Prozent der Resultate begründen. Um also besser zu traden, müssen Sie gute Trading Gewohnheiten fördern und schlechte Gewohnheiten beseitigen.

Dr. Raimund Schriek, Börsenprofi und Wissenschaftler, zeigt Ihnen im Trading-Seminar am 31. März wie Sie sich gute Gewohnheiten zulegen können, um entspannt bewusste Trading-Entscheidungen zu fällen. "Ihre Vorbereitung auf den Trading-Tag ist die halbe Miete", sagte Dr. Schriek im Vorgespräch. "Dazu gehören unter anderem zielgerichtetes Selbstmanagement ebenso wie ein auf Ihre Persönlichkeit abgestimmtes Trading und Entspannungsmanagement, damit Sie sich auch in unerwarteten Situationen intelligent verhalten", fügt der Experte hinzu.

Gerade für Trader ist es wichtig, sich in einem flexiblen Geist zu schulen und zu einer gesunden Körperwahrnehmung zu gelangen. Erstaunlicherweise haben diese zwei Faktoren entscheidenden Einfluss auf Ihre Finanzen. Daneben ist es essenziell für Trader, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und regelmässig zu trainieren. Mehr dazu erfahren Sie im Trading-Seminar am 31. März.

Was genau bedeutet für Sie ungünstiges Tradingverhalten? Haben Sie als Anleger schon einmal Ihre Muster hinterfragt oder gar aufgebrochen? Dr. Raimund Schriek gibt Ihnen spannende Tipps für Ihre Trading-Gewohnheiten. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie am 31. März bequem von Ihrem Tablet, Ihrem Pc, Ihrem Mac oder Ihrem Smartphone an diesem Live-Event teil!

Ihr Experte im Online-Seminar

Dr. Raimund Schriek ist ein vielseitiger Wissenschaftler. Er konzipiert Seminare, Webinare-Reihen und weitere Bildungsangebote im Finanzbereich. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker bei finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf. Raimund Schriek ist erfolgreicher Buchautor, u. a. von "Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis" und Du bist Trader!: Wie Du trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich wirst". Mehr Infos zu Dr. Raimund Schriek gibt's hier.