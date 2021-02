Trading-Seminar: Die drei Dimensionen eines Trends

Mit Trends die Rendite erhöhen? Das ist möglich! Profi-Trader Birger Schäfermaier zeigt Ihnen, wie Sie die drei Dimensionen eines Trends für sich nutzen können und wie Sie sich am besten platzieren. Dies und mehr erfahren Sie im Trading-Seminar am 17. Februar.

Profi-Trader Birger Schäfermaier wird Ihnen die drei Dimensionen eines Trends vorstellen, die jeder Trader kennen sollte. In diesem Trading-Seminar am 17. Februar erfahren Sie, was Sie über Kurstrends an Aktien- und Devisenmärkten wissen müssen, um damit Resultate beim Traden erheblich verbessern zu können.

Birger Schäfermeier ist seit 30 Jahren als Profi Trader an den Futures-Märkten tätig und hat so ziemlich alle Kursbewegungen gesehen, die es gibt. Ob starke Aufwärtstrends oder Abwärtstrends, es geht immer darum sich in die Richtung einer Kursbewegung mit seinen Trades zu platzieren, in die es mit der grösseren Wahrscheinlichkeit gehen könnte. Bewegt sich der Kurs nach dem Einstieg zu wenig, dann wird mit dem Trade kaum Geld verdient oder sogar Verlust gemacht. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie am 17. Februar live mit dabei, wenn Birger Schäfermeier auf die drei Dimensionen eines Trends eingeht - das sollten Sie nicht verpassen!

Wenn die Richtung stimmt und der Markt starke Trendbewegungen zeigt, dann verdient ein Profi-Trader wie Birger Schäfermeier das meiste Geld. Deshalb ist es so wichtig, sich das Wissen um die drei Dimensionen eines Trends bei den Kursbewegungen anzueignen. Sie haben bei diesem Trading-Seminar am 17. Februar die Gelegenheit einem echten Profi über die Schultern zu schauen. Er wird aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz und seinem Tradingalltag anhand von konkreten Beispielen aufzeigen, wie genau der Trendhandel funktioniert.

Ihr Experte im Online-Seminar

Birger Schäfermeier gehörte zu den ersten deutschen Tradern, als die deutsche Terminbörse vor bald 30 Jahren startete. Es war eine Zeit der Experimente, von Versuch und Irrtum. Aber es war auch eine Zeit, in der der Gründer der European Trading Academy neben den finanziellen Gewinnen einen reichhaltigen Schatz an Erfahrung sammeln konnte. Den Autor von zwei erfolgreichen Büchern über das Trading fasziniert vor allem der Aspekt des Wettkampfs beim Traden.