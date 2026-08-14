Tradia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tradia hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 106.32 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 138.73 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.24 Milliarden JPY – ein Plus von 4.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tradia 4.07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch