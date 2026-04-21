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21.04.2026 16:15:00
Traders Cup 2026: Die Gewinner stehen fest - jetzt beginnt die 2. Spielrunde!
Die erste Spielrunde des Traders Cup 2026 ist erfolgreich zu Ende gegangen - und sie hat erneut eindrucksvoll gezeigt, wie spannend, lehrreich und wettbewerbsorientiert modernes Trading sein kann! Zahlreiche Teilnehmende haben ihr Können im Handel mit Hebelprodukten unter Beweis gestellt, Strategien getestet und wertvolle Praxiserfahrungen gesammelt.
Jetzt kostenlos teilnehmen unter http://www.traders-cup.ch/
Rückblick: Starke Performance und ein spannendes Rennen bis zum Schluss
Vom 2. März bis 2. April 2026 stand alles im Zeichen von Warrants, Mini-Futures und Faktor-Zertifikaten. Die Teilnehmenden konnten in einem realitätsnahen Umfeld handeln, Märkte analysieren und sich im direkten Wettbewerb messen. Besonders beeindruckend war das enge Rennen an der Spitze - mit starken Leistungen bis zur letzten Minute.
Das Ranking der 1. Spielrunde
1. Platz: CB_Compound
Mit herausragenden 143'887 Performance Points sichert er sich den Sieg und gewinnt ein Realdepot im Wert von CHF 5'000 - herzlichen Glückwunsch zu dieser Top-Leistung!
2. Platz: byron81
Starke 127'176 Performance Points bedeuten den verdienten zweiten Rang und ein Realdepot im Wert von CHF 2'000.
3. Platz: jamesj
Mit soliden 116'472 Performance Points erreicht er Platz drei und erhält ein Realdepot im Wert von CHF 1'000.
Ein spannendes Duell, das zeigt: Jede Entscheidung zählt - bis zum letzten Trade!
Jetzt stehen Anlageprodukte im Fokus
Am 13. April 2026 startet die zweite Spielrunde - diesmal mit klarem Fokus auf strukturierte Anlageprodukte. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Barrier Reverse Convertibles (BRCs) und Tracker-Zertifikate.
Ziel ist es, langfristige Anlagestrategien zu verstehen, gezielt umzusetzen und das eigene Portfolio systematisch zu optimieren. Damit richtet sich die zweite Runde besonders an alle, die Renditechancen mit kontrolliertem Risiko kombinieren möchten.
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Mehr als Trading: Lernen, Punkten, Wachsen
Der Traders Cup ist nicht nur ein Wettbewerb - er ist eine Lernplattform mit Mehrwert. Neben der Depot-Performance zählen auch Wissen und Weiterbildung:
- Interaktive Lernmodule
- Webinare mit Experten
- Tests & Wissensaufgaben
So können Teilnehmende zusätzliche Punkte sammeln und ihre Position im Ranking aktiv verbessern.
Attraktive Preise warten auf die Gewinner
Auch in der zweiten Runde lohnt sich der Einsatz doppelt, denn neben exklusivem Know-how hast du die Chance auf zahlreiche Preise:
1. Platz: CHF 5'000 Realdepot
2. Platz: CHF 2'000 Realdepot
3. Platz: CHF 1'000 Realdepot
Zusätzlich gibt es Trading Credits, Fachliteratur und exklusive Schulungen, um dein Wissen direkt in die Praxis umzusetzen.
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Jetzt ist dein Moment: Sei dabei und starte durch!
Egal ob Einsteiger oder erfahrener Anleger - die zweite Runde bietet die perfekte Gelegenheit, Strategien zu verbessern, neues Wissen aufzubauen und aktiv zu investieren.
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Starke Partner begleiten dich auf dem Weg zum Trader
Der Traders Cup wird von der Swiss Structured Products Association (SSPA) in Zusammenarbeit mit führenden Sponsoren aus der Schweizer Finanzbranche organisiert. Die renommierten Partner BNP Paribas, BX Swiss, Julius Bär, Luzerner Kantonalbank, Société Générale, Swissquote, UBS, Vontobel und Zürcher Kantonalbank bringen ihre umfangreiche Erfahrung und Expertise ein, um dir ein einzigartiges und lehrreiches Trading-Erlebnis zu bieten. Dank dieser starken Unterstützung kannst du dich auf eine professionelle und praxisnahe Einführung in den Handel mit Strukturierten Produkten freuen.
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Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
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