Tradedoubler A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tradedoubler A stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 569.6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 524.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch