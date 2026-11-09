TRADE WORKS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TRADE WORKS hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.61 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TRADE WORKS 32.57 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.57 Prozent auf 1.71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch