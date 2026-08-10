TRADE WORKS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TRADE WORKS hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.870 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRADE WORKS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch