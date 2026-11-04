TRAD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TRAD hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.78 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRAD ein EPS von 32.78 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.80 Prozent auf 42.54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch