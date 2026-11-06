Tracxn Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tracxn Technologies stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Tracxn Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.39 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.520 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 213.0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212.5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch