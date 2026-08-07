Tracxn Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Tracxn Technologies äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.28 INR. Ein Jahr zuvor waren 0.100 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 210.8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 0.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212.0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch