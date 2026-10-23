Tractor Supply: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tractor Supply hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tractor Supply 0.490 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.91 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch