Tractor Supply Aktie 195977 / US8923561067
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23.07.2026 13:20:05
Tractor Supply Co Q2 Profit Retreats
(RTTNews) - Tractor Supply Co (TSCO) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $360.715 million, or $0.69 per share. This compares with $430.043 million, or $0.81 per share, last year.
Excluding items, Tractor Supply Co reported adjusted earnings of $423.499 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.3% to $4.541 billion from $4.439 billion last year.
Tractor Supply Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $360.715 Mln. vs. $430.043 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.81 last year. -Revenue: $4.541 Bln vs. $4.439 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.90 To $ 2.00 Full year revenue guidance: +2.5 % To +3.5 %
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