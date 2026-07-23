Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’165 -1.1%  SPI 19’906 -0.9%  Dow 52’219 0.0%  DAX 24’979 -0.7%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 6’257 -1.0%  Gold 4’081 -1.2%  Bitcoin 53’518 -0.5%  Dollar 0.8163 0.2%  Öl 98.8 5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
T-Mobile US übertrifft Erwartungen bei Neukunden - Aktie gibt dennoch nach
Givaudan-Aktie sackt dennoch ab: Organisches Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt
STMicroelectronics-Aktie knickt ein: Warum Umsatz- und Gewinnplus nicht ausreichen
Honeywell-Aktie zieht an: Konzern meldet solide Quartalszahlen - Gewinnprognose steigt
Siemens Energy-Aktie gibt weiter nach - tortz Einstiegsempfehlung von JPMorgan
Suche...
ETF Sparplan

Tractor Supply Aktie 195977 / US8923561067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 13:20:05

Tractor Supply Co Q2 Profit Retreats

Tractor Supply
24.69 CHF 2.77%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Tractor Supply Co (TSCO) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $360.715 million, or $0.69 per share. This compares with $430.043 million, or $0.81 per share, last year.

Excluding items, Tractor Supply Co reported adjusted earnings of $423.499 million or $0.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.3% to $4.541 billion from $4.439 billion last year.

Tractor Supply Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $360.715 Mln. vs. $430.043 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.81 last year. -Revenue: $4.541 Bln vs. $4.439 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.90 To $ 2.00 Full year revenue guidance: +2.5 % To +3.5 %

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tractor Supply Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?