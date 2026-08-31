Traction Uranium legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Traction Uranium hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.53 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch