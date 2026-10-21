Traction B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Traction B gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.64 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Traction B ein EPS von -4.170 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21.0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.4 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.ch