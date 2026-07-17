Traction B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Traction B präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Traction B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.34 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.81 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 91.7 Millionen SEK gegenüber 64.0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch