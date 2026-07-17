|
17.07.2026 06:37:00
Traction B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Traction B präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Traction B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.34 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.81 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 91.7 Millionen SEK gegenüber 64.0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel leichter -- Wall Street schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel nach. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.