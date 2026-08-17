Track Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Track Group lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Track Group hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 9.1 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 9.1 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch