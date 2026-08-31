Trace Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trace Group hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trace Group -0.090 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50.5 Millionen EUR – eine Minderung von 23.82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 66.3 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch