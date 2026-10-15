Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret veröffentlichte am 12.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.13 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret -0.100 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.61 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 73.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 925.0 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch