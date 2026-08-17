TQM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TQM lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.29 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TQM noch ein Gewinn pro Aktie von 0.270 THB in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 976.8 Millionen THB umgesetzt, gegenüber 962.3 Millionen THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch