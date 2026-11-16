TQM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TQM hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.30 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.270 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.43 Prozent auf 975.9 Millionen THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 891.8 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch