TPR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TPR lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 28.85 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52.88 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 49.13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TPR 46.48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch